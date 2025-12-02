روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت محکمہ صحت کے مختلف انسدادی پروگراموں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں پولیو مہم، انسدادِ ڈینگی مہم ، روبیلا و خسرہ ویکسنیشن اور انسولین کی فراہمی سے متعلق سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال کی پولیو مہم کا آخری راؤنڈ 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران ضلع سرگودہا میں 5 سال تک کی عمر کے 7 لاکھ 9 ہزار 260 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ اجلاس میں انسدادِ ڈینگی کی اب تک کی سرگرمیوں، ڈور ٹو ڈور وزٹس اور فیلڈ ایکٹیویٹیز سے بھی آگاہ کیا گیا۔حکام نے بتایا کہ روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے ، جس میں 5 لاکھ 7 ہزار 268 بچوں کو ویکسین لگائی گئی اور مقررہ ہدف 97.2 فیصد رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صحت سے متعلق تمام مہمیں ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ قومی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ٹیم کو پوری لگن کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔