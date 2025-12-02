صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا دنیا بیوروآفس کا دورہ،چینل کی سالگرہ کا کیک کاٹا

  • سرگودھا
کمشنر کا دنیا بیوروآفس کا دورہ،چینل کی سالگرہ کا کیک کاٹا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگود ھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ‘‘دنیا میڈیا گروپ’’ کے سرگودہا بیورو آفس کا خصوصی دورہ کیا جہاں انہوں نے چینل کی 17 ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے سالگرہ کا کیک کاٹا۔

بیورو آفس آمد پر کمشنر جہانزیب اعوان کا پْرتپاک استقبال کیا گیا کمشنر سرگودہا نے دنیا نیوز کی مجموعی صحافتی کارکردگی، کوریج کے معیار اور فیلڈ اسٹاف کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ دنیا نیوز نے گزشتہ 17 برسوں میں سنجیدہ، ذمہ دار اور تحقیقاتی صحافت کی مثال قائم کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا معاشرے کا آئینہ ہے اور دنیا نیوز مثبت اور عوام دوست صحافت کو فروغ دے کر معاشرتی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافی برادری نے ہمیشہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے ذریعے عوامی مفاد کے مسائل اجاگر کیے ہیں اور انتظامیہ ہمیشہ مثبت اور تعمیری صحافت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔ تقریب میں اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد ،معروف سماجی شخصیات ملک اشرف برہان ، غلام قادر جام ،ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو،دنیا نیوز کے بیورو چیف نعیم فیصل ،صدر پریس کلب عبد الحنان چوہدری، سینئر صحافیوں ملک محمد اصغر، اسجد چوہدری ، عمران گورائیہ ،مرزا محمد اسلم ،رضوان منہاس،عکاشہ قیوم،صفدر کھوکھر،رفاقت حسین،رانا اخلاق احمدسمیت دنیا نیوز کے فیلڈ رپورٹرز، کیمرہ پرسنز اور ضلعی ٹیم کے ارکان بھی موجود تھے ۔ 

 

