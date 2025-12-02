مریضوں کو نجی ہسپتال بھیجنے کا نوٹس کاروائی کا حکم
بیشتر بنیادی مراکز میں میڈیکل ڈاکٹرز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہسپتال نچلے عملہ نے سنبھال رکھے ،وزیر اعلی پنجاب شکایت سیل ،سی اوز ہیلتھ اتھارٹیز کو چھاپوں کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب شکایت سیل نے بنیادی مراکز صحت میں علاج معالجہ کی سہولیات کی عدم فراہمی اور عملہ کی جانب سے مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں لیجانے پر مجبور کرنے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے سی اوز ہیلتھ اتھارٹی کو سخت کاورائی کے احکامات جاری کر دیئے ، ذرائع کے مطابق مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں بالخصوص ڈلیوری کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیاکہ بیشتر بنیادی مراکز میں میڈیکل ڈاکٹرز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہسپتال نچلے عملہ نے سنبھال رکھے ہیں جہاں آنیوالے مریضوں کوعلاج معالجہ کی سہولیات کی عدم فراہمی ظاہر کر کے نجی ہسپتالوں میں جانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے مختلف طریقے جو کہ معمول بنے ہوئے ہیں کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ اخلاقی جرم کس طرح روبہ زوال ہے ، جس کے باعث لواحقین شدید مشکلات اور مالی ابتری کا شکار ہو رہے ہیں،جس پر ڈائریکٹر پٹیشن سیل نے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کے سی اوز ہیلتھ اتھارٹیز کو بنیادی مراکز صحت میں اچانک چھاپے مار کر ذمہ داروں کیخلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی ہے ۔