بلدیاتی ملازمین کو من پسند سیٹوں سے ہٹانے حکم عدولی پر پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم

  • سرگودھا
سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے چیف افسروں کو فوری طور پر ان ملازمین کو متعلقہ سیٹوں پر بھجوانے کے احکامات جاری کر دیئے ،2درجن افراد فیلڈ کے بجائے برانچوں میں ڈیوٹی کررہے ،ذرائع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ پنجاب کی جانب سے بلدیاتی اداروں میں تعیناتی کی پوسٹ کی بجائے من پسند سیٹوں پر ڈیوٹیوں کے انکشاف پر چیف افسروں کو فوری طور پر ان ملازمین کو متعلقہ سیٹوں پر بھجوانے کے احکامات جاری کر دیئے اور سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو اہلکار اس حکم پر عمل نہ کریں اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے ،ذرائع کے مطابق اس وقت سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کے بلدیاتی اداروں میں دفتری اور فیلڈ ملازمین نے من پسند جگہوں ڈیوٹیاں لگوا رکھی ہیں، جس کے باعث اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہو پا رہی ، صرف بلدیہ سرگودھا میں دو درجن سے زائد ایسے ملازمین کا بھی انکشاف ہوا ہے فیلڈ کی بجائے دفتر کی مختلف برانچوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان ملازمین کی بجائے جونیئر اہلکار فیلڈ میں تعینات ہیں جس بناء پر حکومت پنجاب کی جانب سے اقدامات شروع کر دیئے گئے ۔ 

