ریسکیو 1122 خوشاب کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 علی حسین کی زیر صدارت کارکردگی جائزہ اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ نومبر کے دوران ریسکیو کو 14,456 کالز موصول ہوئیں جن میں سے 3,224 ایمرجنسی کالز تھیں۔

ریسکیو نے 438 ٹریفک حادثات، 2,361 میڈیکل ایمرجنسیز، 17 آگ لگنے کے واقعات اور 369 دیگر ایمرجنسیز نمٹائیں۔ 1,064 متاثرین کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 2,137 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔پیشنٹ ریفرل سروس کے تحت 278 مریض ایک سے دوسرے سرکاری ہسپتال منتقل کیے گئے۔

