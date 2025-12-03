صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کزن کیساتھ بد اخلاقی، ویڈیو بنا کر کے بلیک میل کرتے رہے

  • سرگودھا
کزن کیساتھ بد اخلاقی، ویڈیو بنا کر کے بلیک میل کرتے رہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کزن کو بد اخلاقی کا نشانہ بنا کر نازیبا ویڈیو ذریعے بلیک میل کرنے والا اوباش اور اسکا ساتھی قانون کی زد میں آگئے۔

 بتایا جاتا ہے کہ نواحی اصغر آباد میں حمز ہ نامی نوجوان اپنے کزن 18سالہ ہارون کو دھوکہ سے اپنے گھر میں لے گیا جہاں اہل خانہ کی غیر موجودگی میں ملزم نے زبردستی اسے مبینہ طور پر بد اخلاقی کا نشانہ بنایا اور اسکا نامعلوم دوست ویڈیو بناتا رہا بعدازاں ملزمان ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر متاثرہ نوجوان کو بلیک میل کرتے رہے ، جس سے تنگ آ کر اس نے تمام روداد اپنے گھر والوں کو بتا دی، جن کے رجوع کرنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے کاروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پسرور میں ایم سی پارک کی ری ویمپنگ کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج نوشہرہ روڈ میں سالانہ فن فیئر کی تقریب

انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جا ئیگا :رہنما مرکزی مسلم لیگ

ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر