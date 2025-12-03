کزن کیساتھ بد اخلاقی، ویڈیو بنا کر کے بلیک میل کرتے رہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کزن کو بد اخلاقی کا نشانہ بنا کر نازیبا ویڈیو ذریعے بلیک میل کرنے والا اوباش اور اسکا ساتھی قانون کی زد میں آگئے۔
بتایا جاتا ہے کہ نواحی اصغر آباد میں حمز ہ نامی نوجوان اپنے کزن 18سالہ ہارون کو دھوکہ سے اپنے گھر میں لے گیا جہاں اہل خانہ کی غیر موجودگی میں ملزم نے زبردستی اسے مبینہ طور پر بد اخلاقی کا نشانہ بنایا اور اسکا نامعلوم دوست ویڈیو بناتا رہا بعدازاں ملزمان ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر متاثرہ نوجوان کو بلیک میل کرتے رہے ، جس سے تنگ آ کر اس نے تمام روداد اپنے گھر والوں کو بتا دی، جن کے رجوع کرنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے کاروائی شروع کر دی۔