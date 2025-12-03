شہید کانسٹیبل خان زمان کی برسی، میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری اور سلامی
کندیاں(نمائندہ دنیا)فاروق آباد ضلع شیخوپورہ میں دورانِ ڈیوٹی شہید ہونے والے کندیاں کے رہائشی کنسٹیبل خان زمان کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس افسران نے قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔
پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر افسران کا کہنا تھا کہ شہداء پولیس ملکی امن کے محافظ اور محکمہ کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس شہداء کے ورثاء کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔