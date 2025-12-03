صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں 3 مقابلے، منشیات فروش ہلاک، دو زخمی گرفتار

  • سرگودھا
مٹھ ٹوانہ اسٹیشن کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے کانسٹیبل زخمی جوابی کارروائی میں خرم کی لاش برآمد، محمد آصف، اکرام مسلم شیخ زخمی ہو گئے

خوشاب (نمائندہ دنیا)ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں تین پولیس مقابلے ہوئے جن میں ایک منشیات فروش ہلاک اور دو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ۔پہلا مقابلہ مٹھ ٹوانہ اسٹیشن کے قریب ہوا جہاں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے کانسٹیبل امتیاز زخمی ہوا، جوابی کارروائی کے بعد ملزم خرم شہزاد کی لاش برآمد ہوئی جس کے قبضے سے 510 گرام چرس اور 30 بور پسٹل ملا۔دوسرا مقابلہ جوئیہ موڑ کے قریب ہوا جہاں فائرنگ کے تبادلے میں ملزم محمد آصف زخمی گرفتار ہوا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔تیسرا مقابلہ دریائے جہلم کے پرانے پل پر پیش آیا، جس میں اکرام مسلم شیخ زخمی گرفتار ہوا۔ پولیس نے مجموعی طور پر بھاری مقدار میں چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا۔

