کئی پٹرول پمپس اور دکانوں میں کم ناپ تول، چالان ارسال
ناجائز منافع خوری، ناپ تول میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، ڈی او انڈسٹریز
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈی او انڈسٹریز بھکر شفق ناز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ضلعی سطح پر مختلف پٹرول پمپس اور دکانوں کا اچانک معائنہ کیا۔ٹیم نے ناپ تول کا ریکارڈ، پرائس لسٹ، مشینری اور متعلقہ آلات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دوران چیکنگ متعدد دکانوں اور پٹرول پمپس پر ناپ تول میں کمی اور زائد وصولی ثابت ہونے پر چالان تیار کرکے معزز عدالت کو ارسال کر دیے ۔ڈی او انڈسٹریز میڈم شفق ناز نے اس موقع پر کہا کہ درست ناپ تول حکومت پنجاب کی ترجیح ہے ۔عوام سے ناجائز منافع خوری اور ناپ تول میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ان کا کہنا تھا کہ تمام تاجروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ سرکاری نرخنامے کی پابندی کریں بصورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ناپ تول میں شفافیت اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں روزانہ بنیاد پر جاری رہیں گی۔