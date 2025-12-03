بھلوال میں غیرقانونی منی پٹرول پمپ شہریوں کیلئے خطرہ
رہائشی آبادیوں کے قریب کھلی فروخت، انتظامیہ کی مبینہ چشم پوشی
بھلوال (نمائندہ دنیا) شہر اور گردونواح میں غیرقانونی منی پٹرول پمپس کا کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے ، جو آبادیوں کے درمیان خطرناک حد تک پٹرول فروخت کر رہے ہیں۔راجہ اسلم کالونی، امام بارگاہ روڈ، سلیمان پورہ نہر پل، توحید چوک اور دیگر متعدد مقامات پر دکانوں کے باہر پٹرول فروخت ہو رہا ہے جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آسکتا ہے ۔ذرائع کے مطابق یہ منی پٹرول ایجنسیاں مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے چل رہی ہیں، جبکہ شہریوں نے ڈی سی سرگودہا سے فوری کارروائی اور ان خطرناک پمپس کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ۔