پولیس کا 24 گھنٹے میں ٹریفک قوانین پر بڑا کریک ڈاؤن
گاڑیوں کی بندش، چالان اور مقدمات سمیت خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیاں
میانوالی (نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن *یکساں قانون کا نفاذ اور محفوظ پنجاب* کے تحت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی نئی ترمیمات کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میانوالی پولیس اور ٹریفک پولیس نے ایس پی انویسٹی گیشن بدر منیر اور ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی نگرانی میں 128 مقدمات درج کیے ، 503 گاڑیاں تھانوں میں بند کیں اور 1103 چالان کرتے ہوئے مجموعی طور پر 10 لاکھ 76 ہزار روپے سے زائد جرمانے عائد کیے ۔کالے شیشوں، غیرقانونی رکشوں، اوورلوڈنگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل، اپلائیڈ فار گاڑیوں، غلط پارکنگ، ون وے خلاف ورزی اور بسوں کی چھتوں پر مسافروں کو بٹھانے والوں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں۔ڈی پی او میانوالی نے کہا کہ روڈ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والے قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے ۔