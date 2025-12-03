ضلعی تنازعات حل کمیٹی کے اجلاس میں 12 کیسز کی سماعت
سرگود ھاکے 7، بھیرہ 3، کوٹمومن اور سلانوالی کا ایک ایک کیس شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی تنازعات حل کمیٹی ( ڈی آر سی) کے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس جاری ہیں۔ منگل کے روز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیرِ صدارت اجلاس میں 12 مختلف کیسز کی شنوائی ہوئی۔جن میں سرگود ھاکے 7، بھیرہ کے تین، کوٹمومن اور سلانوالی کا ایک ایک کیس شامل تھا۔ اجلاس کے دوران دونوں فریقین کو اپنے اپنے مؤقف تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ کمیٹی نے ہر کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے افہام و تفہیم کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ اجلاس میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز ، پولیس افسران، تحصیل انتظامیہ کے نمائندگان اور دیگر ذمہ داران بھی شریک تھے ۔ متعدد کیسز میں پیش رفت ہوئی، جبکہ بعض معاملات کو مزید کارروائی کے لیے آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تنازعات حل کمیٹی کا بنیادی مقصد عوامی جھگڑوں اور مقدمات کو فوری، شفاف اور باہمی رضا مندی سے حل کرنا ہے تاکہ عوام کو بروقت ریلیف مل سکے اور عدالتوں پر بوجھ کم ہو۔