صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی تنازعات حل کمیٹی کے اجلاس میں 12 کیسز کی سماعت

  • سرگودھا
ضلعی تنازعات حل کمیٹی کے اجلاس میں 12 کیسز کی سماعت

سرگود ھاکے 7، بھیرہ 3، کوٹمومن اور سلانوالی کا ایک ایک کیس شامل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی تنازعات حل کمیٹی ( ڈی آر سی) کے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس جاری ہیں۔ منگل کے روز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیرِ صدارت اجلاس میں 12 مختلف کیسز کی شنوائی ہوئی۔جن میں سرگود ھاکے 7، بھیرہ کے تین، کوٹمومن اور سلانوالی کا ایک ایک کیس شامل تھا۔ اجلاس کے دوران دونوں فریقین کو اپنے اپنے مؤقف تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ کمیٹی نے ہر کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے افہام و تفہیم کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ اجلاس میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز ، پولیس افسران، تحصیل انتظامیہ کے نمائندگان اور دیگر ذمہ داران بھی شریک تھے ۔ متعدد کیسز میں پیش رفت ہوئی، جبکہ بعض معاملات کو مزید کارروائی کے لیے آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تنازعات حل کمیٹی کا بنیادی مقصد عوامی جھگڑوں اور مقدمات کو فوری، شفاف اور باہمی رضا مندی سے حل کرنا ہے تاکہ عوام کو بروقت ریلیف مل سکے اور عدالتوں پر بوجھ کم ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ ،ریلوے پٹڑی منتقلی کافیصلہ

پولیس افسران و اہلکار ان کومنظور شدہ پیٹرن کی ہی وردی استعمال کرنے کی ہدایت

پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، مائنز اینڈ منرلز بل منظور

عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

اوگرا ریٹ پر بھی ایل پی جی دستیاب نہیں

جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالے 2 ڈیلرز گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر