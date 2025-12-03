صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف اوور ہیڈ برج 47 پل کے نیچے پارکنگ سٹینڈ فیس نافذ

  • سرگودھا
کار ،کیری ڈبہ ،وین پچاس روپے ،موٹر سائیکل رکشہ تیس روپے فی پھیرا وصول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا نے نواز شریف اوور ہیڈ برج 47پل کے نیچے پارکنگ سٹینڈ فیس نافذ کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق کار ،کیری ڈبہ ،وین پچاس روپے فی چکر جبکہ موٹر سائیکل رکشہ تیس روپے فی پھیرا وصول کیا جائے گا دوسر ی جانب رکشہ ڈرائیورز نے فی چکر وصولی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک چکر میں بعض اوقات ایک سوار ملتی ہے جس سے پچاس روپے کرایہ وصول کر کے تیس روپے سرکار کو دیناہونگے اس میں ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے ،انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

