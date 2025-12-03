صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی سکھ کی پاکستان واپسی:تاثرات اور مشاہدات کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان اور شعبہ پنجابی زبان و ادب نے سکھ ورثے اور سرزمینِ پنجاب سے جذباتی وابستگی کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا۔

امریکی سکھ کی پاکستان واپسی: تاثرات اور مشاہدات کے عنوان سے منعقدہ اس سیمینار میں اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے معروف سکالر ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بتالیہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سیمینار میں سکھ ورثے، شناخت، تہذیبی رشتوں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے موضوعات پر مفصل گفتگو کی گئی۔ڈاکٹر ترنجیت سنگھ نے خطاب میں پاکستان سے اپنی روحانی وجذباتی نسبت بیان کی۔ انہوں نے سکھ مذہب کے آغاز، پنجاب کے تاریخی کردار اور اس خطے کی سماجی ساخت پر روشنی ڈالی۔

