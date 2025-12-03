جی سی ٹی ڈبلیو نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں جاب فیئر کا اہتمام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جی سی ٹی ڈبلیو نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں جاب فیئرکا اہتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈی جی ٹیوٹا عامر عزیز تھے۔۔۔
تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پرنسپل کالج نورین ناز، شازیہ بنگش،پرنسپل جی سی ٹی بوائز انجینئر افتخار احمد، محمد نعمان، صبیح زہرا،مس سائرہ ، عثمان علی سمیت مختلف کالجز کے ڈپلومہ ہولڈرز طالبات اور کالجز کے اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی جاب فیئر میں مختلف کمپنیز کے نمائندگان بھی شریک تھے۔ تمام کمپنیز اور ادارہ جات کے نمائندگان کی طرف سے الگ الگ کاؤنٹرز لگائے گئے جہاں پر متعلقہ ڈگری ہولڈرز طالبات نے جاب کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔