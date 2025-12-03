گندم کی پیداوار اور کھادوں کے درست استعمال سے متعلق اہم سیمینار کا انعقاد
ساہیوال/سرگودھا(نمائندہ دنیا)محکمہ زراعت تحصیل ساہیوال کی جانب سے موضع حویلی مجوکہ میں گندم کی پیداوار اور کھادوں کے درست استعمال سے متعلق اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ملک محمد سعید، تحصیلدار ساہیوال میاں عمران اکرم اور سید محمد علی شاہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔مقررین نے شرکاء کو گندم اور باغات کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور کھادوں کے درست استعمال بارے آگاہی فراہم کی۔ پروگرام میں احسان اللہ کمبوہ، ماسٹر غلام محمد مجوکہ سمیت بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی اور محکمہ زراعت کی رہنمائی کو سراہا۔