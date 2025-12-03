STEM مقابلہ:گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول نمبر 3 کے طالبعلم کی تیسری پوزیشن
ساہیوال/سرگودھا(نمائندہ دنیا)ضلع میں سرکاری تعلیمی اداروں کے مابین منعقدہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ (STEM)مقابلوں میں گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول نمبر 3 ساہیوال کے طالب علم اعتزاز نے تیسری پوزیشن حاصل کرلی۔
مقابلوں میں 300 سے زائد طلبہ و طالبات نے اپنے سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ سی ای او ایجوکیشن کلثوم منشاء نے پوزیشن حاصل کرنے پر طالب علم کو دس ہزار روپے نقد انعام اور سرٹیفیکیٹ پیش کیا۔ تعلیمی، سماجی اور شہری حلقوں نے اعتزاز، سکول انتظامیہ، اے ای او مرکز اور ڈپٹی ڈی ای او ساہیوال کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔