ساہیوال : تجاوزات کیخلاف پیرا فورس کا گرینڈ آپریشن جاری
سرکلر روڈ اور کیپٹن شاہد روڈ پر قائم برسوں پرانی پختہ تجاوزات اور تھڑے مسمار حاجی کھیڑا قبرستان کی زمین پر قائم دکانوں کی فہرست کی تیاری بھی شروع کر دی
ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا)شہر میں تجاوزات کے خلاف پیرا فورس کا گرینڈ آپریشن مسلسل جاری ہے ۔ انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار اعلانات کے بعد مقررہ مہلت ختم ہونے پر گزشتہ روز بھرپور کارروائی کی گئی، جس دوران سرکلر روڈ اور کیپٹن شاہد روڈ پر قائم برسوں پرانی پختہ تجاوزات اور تھڑے ہٹا دیئے گئے ۔ذرائع کے مطابق پیرا فورس حاجی کھیڑا قبرستان کا رقبہ ریکارڈ بھی ملاحظہ کر رہی ہے اور قبرستان کی زمین پر قائم دکانوں کی فہرست مرتب کی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے فٹ پاتھ واگزار کرانے پر انتظامیہ کے اقدام پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔