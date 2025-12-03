صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں : بجلی کے بلوں کی تقسیم میں بے ضابطگیاں، شہری پریشان

  • سرگودھا
کندیاں : بجلی کے بلوں کی تقسیم میں بے ضابطگیاں، شہری پریشان

عملہ گھروں تک بل پہنچانے کے بجائے دکانوں، ریڑھیوں پر پھینک جاتا، شہری

کندیاں (نمائندہ دنیا)شہر میں بجلی کے بلوں کی تقسیم پر مامور عملہ کی غفلت کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ عملہ گھروں تک بل پہنچانے کے بجائے انہیں دکانوں اور ریڑھیوں پر پھینک جاتا ہے جس سے اکثر بل گم ہو جاتے ہیں۔بروقت بل نہ ملنے کے باعث غریب صارفین کو جرمانوں سمیت اضافی رقوم جمع کرانا پڑتی ہیں۔ شہریوں نے متعدد بار واپڈا حکام کو شکایات دیں لیکن کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آئے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ عملے کو پابند کیا جائے کہ وہ بل صارفین کے گھروں تک پہنچائیں تاکہ غیر ضروری جرمانوں سے نجات مل سکے۔

