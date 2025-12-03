نصاب میں فنی و تکنیکی تعلیم کا اضافہ کیا جائے، مدثر ممتاز ہرل
بھلووال (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز ہرل نے بھلوال کے ایک نجی سکول میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے شہری ذمہ داری، ہمہ گیر ترقی اور صفائی کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے ماحول دوست اقدامات، خصوصاً شجرکاری میں اضافے اور گھروں، سکولوں و شہروں میں صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے پر توجہ دلائی۔ اے سی بھلوال نے طلباء کواور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے اساتذہ سے کہا کہ نصاب میں فنی و تکنیکی تعلیم کا اضافہ کیا جائے تاکہ طلباء عملی صلاحیتوں کے ساتھ مستقبل کے چیلنجز کیلئے تیار ہوسکیں۔