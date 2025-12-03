عمران خان سے ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں کا حق ، آئینی آزادی سلب نہیں کی جاسکتی: ملک حسن اسلم اعوان
خوشاب(نمائندہ دنیا)تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے رکن ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرنا پارٹی رہنماؤں کا آئینی حق ہے، اسے روکنا جمہوری اقدار کے منافی ہے۔
میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومتی رویّہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انتقامی کارروائیوں کے باوجود تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں بند عوامی قائد سے خوفزدہ عناصر کو اپنے ہر منفی اقدام کا جواب دینا ہوگا۔