پاکستان نظریاتی ریاست ہے ، علماء کو سیاسی جدوجہد میں کردار ادا کرنا ہوگا ، علامہ محمد فیاض مصطفائی
ساہیوال/سرگودھا(نمائندہ دنیا)پاکستان نظریاتی پارٹی علماء و مشائخ ونگ کے صوبائی صدر علامہ محمد فیاض مصطفائی نے جامعہ زہراء نہنگ میں فضلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے۔۔۔
مگر قیامِ پاکستان سے اب تک جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام اس پر مسلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہلِ مذہب کو سیاسی میدان سے دور رکھنے کا پروپیگنڈہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ حکمران طبقے کی ترجیحات کا نتیجہ ہے۔ علماء و مشائخ کو چاہیے کہ وہ اشرافیہ کے دباؤ سے آزاد رہتے ہوئے اپنی سیاسی و دینی ذمہ داریوں کا ادراک کریں۔ اور اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر جدوجہد جاری رکھیں۔علماء کو سیاسی جدوجہد میں کردار ادا کرنا ہوگا۔