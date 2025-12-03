بھلوال میں جدید سہولت بازار کا قیام قابل تحسین اقدام : چودھری محمد اکرم
بھلوال (نمائندہ دنیا) سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی بھلوال چوہدری محمد اکرم، ممبران کوارڈی نیشن کمیٹی چوہدری شاہد جٹ اور محمد سلیم خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے 11 شہروں میں جدید سٹیٹ آف دی آرٹ سہولت بازاروں کا قیام انتہائی مثبت قدم ہے۔
انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کی کوششوں سے بھلوال میں سہولت بازار کے قیام سے شہریوں کو باعزت روزگار اور خریداری میں ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صوبے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہیں، اور بھلوال میں بھی یہ منصوبہ عوامی فلاح کا اہم حصہ ہے۔