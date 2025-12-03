صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب(نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھاء نے کہا ہے کہ بحرانوں سے دوچار ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی استحکام کی راہ پر ڈالنا مسلم لیگ (ن) کی قیادت کا تاریخی کارنامہ ہے۔

جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) ایک نظریاتی جماعت ہے جس نے ایٹمی صلاحیت دے کر ملک کا دفاع مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی دورِ حکومت میں میرٹ کی پامالی اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں سے ملکی معیشت تباہ ہوئی۔ تاہم ضمنی انتخابات کے بعد قومی ایوان میں واضح برتری کے باعث اب کوئی آئین، انصاف اور عوامی حقوق پر شب خون نہیں مار سکے گا۔

