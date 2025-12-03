کروڑوں کی 133 کنال 7 مرلہ اراضی قابضین سے واگزار
ریونیو ریکارڈ کی بنیاد پر زمین اصل مالک رویندر کمار کے حوالے کر دی گئی
بھیرہ(نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ریونیو ریکارڈ کی بنیاد پر کروڑوں روپے مالیت کی 133 کنال 7 مرلہ اراضی قابضین سے واگزار کرا کر اس کے اصل مالک رویندر کمار کے حوالے کر دی۔اس سے قبل تنازعات حل کمیٹی (CDR) نے دونوں فریقین کے مؤقف سنے ، ریونیو ریکارڈ کی باریک بینی سے پڑتال کی اور موقع کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کمیٹی نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ایک طویل عرصے سے زیرِ التوا اہم جائیدادی تنازعے کو حل کرتے ہوئے اصل مالک کے حق میں فیصلہ دیا۔قبضہ حوالگی کی کارروائی کے دوران رویندر کمار نے جائیداد کے تنازعات کے فوری اور شفاف حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر اور تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس نے CDR کے فیصلے کی روشنی میں بروقت، منصفانہ اور شفاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کا حق دلوایا، جس پر وہ انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔