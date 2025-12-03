لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم
غلط پارکنگ، بغیر لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ،سیٹ بیلٹ خلاف ورزی پر سزائیں
میانوالی (نامہ نگار)ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے لاری اڈہ پر ڈرائیوروں اور منیجرز کو نئے ٹریفک آرڈیننس اور جرمانوں سے متعلق آگاہ کیا۔بتایا گیا کہ سابقہ معمول کی غلطیوں پر بھی اب بھاری جرمانے عائد ہوں گے ،غلط پارکنگ، بغیر لائسنس، فٹنس سرٹیفیکیٹ اور سیٹ بیلٹ خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی ۔ ڈی پی او نے مختلف مقامات پر پولیس نفری تعینات کر دی ہے تاکہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے ۔ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی، شہری خود کو قانون کے مطابق ڈھالیں۔