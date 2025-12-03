صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

  • سرگودھا
لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

غلط پارکنگ، بغیر لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ،سیٹ بیلٹ خلاف ورزی پر سزائیں

میانوالی (نامہ نگار)ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے لاری اڈہ پر ڈرائیوروں اور منیجرز کو نئے ٹریفک آرڈیننس اور جرمانوں سے متعلق آگاہ کیا۔بتایا گیا کہ سابقہ معمول کی غلطیوں پر بھی اب بھاری جرمانے عائد ہوں گے ،غلط پارکنگ، بغیر لائسنس، فٹنس سرٹیفیکیٹ اور سیٹ بیلٹ خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی ۔ ڈی پی او نے مختلف مقامات پر پولیس نفری تعینات کر دی ہے تاکہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے ۔ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی، شہری خود کو قانون کے مطابق ڈھالیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میرج فنکشن ایکٹ پر عمل کا حکم، انتظامیہ متحرک

میپکو: لائن لاسز میں 3.2فیصد کمی،18کروڑ یونٹس بچت ،34 کروڑ کا منافع

نواں شہر میں جدید سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کا افتتاح

ڈسپیوٹ ریزولیشن کا اجلاس ، 31 کیسز نمٹائے گئے

غوث حمزہ قبرستان میں روشنی کا انتظام مکمل، صفائی کی ہدایت

سی پی او ملتان کی کھلی کچہری میں شہریوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر