کندیاں : گیس کی لوڈشیڈنگ اور کم پریشر برقرار، شہری پریشان
گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی، کم پریشر کا مستقل حل نکالا جائے، شہری
کندیاں(نمائندہ دنیا)شہر میں سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ اور پریشر کی کمی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ صبح و شام کے اوقات میں گھریلو امور کی انجام دہی میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے ۔کم پریشر کے باعث بعض شہری گھروں میں کمپریسر مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں جس سے مجموعی گیس پریشر مزید متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں نے سوئی گیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے اور کم پریشر کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے۔