ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے
ضلع میانوالی میں ایس ڈبلیو ایم سی کی ستھرا پنجاب سرگرمیوں کا جائزہ اجلاس تمام تحصیلوں میں سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کر کے درست کرنا ہوگا،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے منگل کو ضلع میانوالی میں ایس ڈبلیو ایم سی کی ستھرا پنجاب سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کمپنی اور ٹھیکیداروں کو ایک ہفتے میں کارکردگی بہتر بنانے کی مہلت دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر معاملات درست نہ ہوئے تو کمپنی مانیٹرز اور ٹھیکیداروں کے خلاف سخت فیصلے کیے جائیں گے ۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی میانوالی، سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، مانیٹرز اور تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز و دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ کنٹریکٹرز کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے اور تمام تحصیلوں میں سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کر کے انہیں فوری طور پر درست کرنا ہوگا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ٹھیکیدارو ں اور کمپنی کی کارکردگی کی رپورٹ مرتب کریں تاکہ مستقبل میں بہتر اقدامات کیے جا سکیں۔