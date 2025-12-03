صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

  • سرگودھا
ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

ضلع میانوالی میں ایس ڈبلیو ایم سی کی ستھرا پنجاب سرگرمیوں کا جائزہ اجلاس تمام تحصیلوں میں سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کر کے درست کرنا ہوگا،کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے منگل کو ضلع میانوالی میں ایس ڈبلیو ایم سی کی ستھرا پنجاب سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کمپنی اور ٹھیکیداروں کو ایک ہفتے میں کارکردگی بہتر بنانے کی مہلت دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر معاملات درست نہ ہوئے تو کمپنی مانیٹرز اور ٹھیکیداروں کے خلاف سخت فیصلے کیے جائیں گے ۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی میانوالی، سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، مانیٹرز اور تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز و دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ کنٹریکٹرز کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے اور تمام تحصیلوں میں سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کر کے انہیں فوری طور پر درست کرنا ہوگا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ٹھیکیدارو ں اور کمپنی کی کارکردگی کی رپورٹ مرتب کریں تاکہ مستقبل میں بہتر اقدامات کیے جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر