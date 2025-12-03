ٹریفک قوانین، عوام پر معاشی بوجھ نہ ڈالا جائے، ندیم چن
دیہی علاقوں میں طلبا سکول کالج جانے کیلئے موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں عوام کو تنگ نہ کریں 2ہزار جرمانہ کم کر کے پانچ سو یا اس سے بھی کم رکھا جائے
بھیرہ(نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چوہدری ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ٹریفک قوانین کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور حکومت پنجاب کے اس اقدام کی تحسین کی جانی چاہیے ، تاہم اس کی آڑ میں عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں ٹریفک نہ ہونے کے باعث اسکول و کالج جانے والے بیشتر طلباء مجبوری کے تحت موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، جن میں سے کئی کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے۔ نئے ٹریفک قانون کے تحت ایسے طلباء کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو والدین اور بچوں دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔
چوہدری ندیم افضل چن نے کہا کہ گنے کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور گنا شوگر ملز تک پہنچانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کا استعمال کیا جاتا ہے ۔ گنے کا درست وزن کسی ڈرائیور یا کسان کو معلوم نہیں ہوتا، ایسے میں کم وزن لادنے کی صورت میں کرایہ کون ادا کرے گا؟ حکومت نے گنے کی قیمت بھی نہیں بڑھائی، جس سے کسان پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں گنے کی کٹائی کے بعد گندم کی بوائی شروع ہوتی ہے ، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کسانوں کے لیے گندم کی کاشت مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قانون پر عملدرآمد ضروری ہے ، مگر اس کی آڑ میں غریب عوام کو تنگ نہ کیا جائے ۔ دو ہزار روپے جرمانہ کم کر کے پانچ سو یا اس سے بھی کم رکھا جائے تاکہ عوامی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔