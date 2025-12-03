مویشیوں کا شہر میں داخلہ روکنے کیلئے سخت نگرانی
شہری آبادیوں سے مویشیوں کا تقریباً انخلاء مکمل ہو چکا ہے ،سرچ اور مانیٹرنگ جاری ہے ،کسی صورت مویشی دوبارہ شہری علاقوں میں داخل نہیں ہونے چاہئیں،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں باڑوں کے قیام اور مویشیوں کا دوبارہ داخلہ روکنے کیلئے تمام متعلقہ اداروں کو سخت نگرانی کے احکامات جاری کر دیئے گئے تفصیل کے مطابق شہر سے مویشیوں کے انخلا کے سلسلے میں کمشنر سرگودہا کی زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں آپریشن کی نمایاں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ پیش کی گئی۔ اجلاس کو ایم او آر زویا بلوچ نے بتایا کہ ایم سی اور پیرا فورس کی مشترکہ کارروائی کے دوران اب تک 2,765 مویشی شہری حدود سے باہر منتقل کیے جا چکے ہیں، 86 باڑے مکمل طور پر مسمار کیے گئے ،4 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔
شہری آبادیوں سے مویشیوں کا تقریباً انخلاء مکمل ہو چکا ہے ، تاہم سرچ اور مانیٹرنگ کا عمل بدستور جاری ہے۔ کمشنر سرگودہا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری علاقوں سے مویشیوں کا انخلاء برسوں پرانا مطالبہ تھا جسے عملی شکل دے دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مویشیوں کی موجودگی سے شہر کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، صفائی کے انتظامات شدید متاثر تھے اور شہری مسلسل مشکلات کا شکار تھے ۔ کسی صورت مویشی دوبارہ شہری علاقوں میں داخل نہیں ہونے چاہئیں۔ تمام محکمے سخت نگرانی جاری رکھیں۔ کمشنر نے کہا کہ اگر شہریوں کو کہیں بھی مویشی نظر آئیں تو فوراً میونسپل کارپوریشن کو اطلاع دیں تاکہ فوری ایکشن لیا جا سکے ۔ اجلاس میں سی او ایم سی ماجد بن احمد ، سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، ایم ڈی واسا ابوبکر عمر ، پیرا فورس و دیگر افسران نے شرکت کی۔