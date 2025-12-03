ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں زیادہ، تھانے چھوٹے پڑگئے، ہتھکڑیاں کم ہوگئیں
گرفتار ملزمان کو بغیر ہتھکڑی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ، ملز موں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ضامنوں کی قلت،سرکاری گاڑیوں سے کالے شیشے ،نجی گاڑیوں سے سبزلائٹس اتروا دیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی وجہ سے حوالاتوں جبکہ گاڑیوں و موٹرسائیکلوں کی پکڑ دھکڑ سے تھانوں کے احاطہ جات میں جگہ کم پڑ گئی اورہتھکڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار ملزمان کو بغیر ہتھکڑی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اسی طرح ملزمان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ضامنوں کی قلت کی وجہ سے لوگ دوہری اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں۔
دریں اثناء سرکاری محکموں کے افسران نے بھی خوف زدہ ہو کر اپنی سرکاری گاڑیوں سے کالے شیشے اورزیر استعمال پرائیویٹ گاڑیوں سے سبز بتیاں اتار لی ہیں،اس کے ساتھ ساتھ بازاروں،ہوٹلوں، سرکاری و غیر سرکاری دفاتر ،ہسپتالوں اور سوشل میڈیا پر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کی موجودہ صورتحال موضوع بحث بن کر ر ہ گئی ہے ، لوگوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ حکومت نے دیگر مدات میں ریونیو کو پورا کرنے کیلئے عوام پر یہ اضاف بوجھ ڈالا ہے ، اگر چالان کی بجائے ہر ایک کو ایک ایک ہیلمٹ دینے کے ساتھ ساتھ موقع پر لائسنس بنا کر دے دیئے جائیں تو معاشرے کی حقیقی اصلاح ہو گی، مگر حکومت نے عوام کی جیبیں کسی نہ کسی طرح صاف کر نی ہے جبکہ موجودہ صورتحال درد سر بن کر رہ گئی ہے۔