مسلم بازاراور بلاک نمبر20،دیگر بازاروں میں آپریشن

  • سرگودھا
مسلم بازاراور بلاک نمبر20،دیگر بازاروں میں آپریشن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن ماجد بن احمد کی نگرانی میں تحصیل آفیسر ریگولیشن ذوہا بلوچ نے عملے کے ہمراہ اندرون شہر مسلم بازاراور بلاک نمبر20سمیت دیگر بازاروں سے تجاوزات کے خلاف خصوصی آپریشن کیا گیا۔۔

 ، جس میں بھاری مشینری استعمال کی گئی اس موقع پر کسی بھی ممکنہ مزاحمت کے پیش نظر پیرا فورس بھی موجود رہی۔، آپریشن میں سڑک تک بڑھائے گئے تھڑے وغیرہ مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری سامان قبضہ میں لے لیا گیا، سی او ماجد بن احمد کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی مریم نواز اور ایڈمنسٹریٹرملک جہانزیب اعوان کی خصوصی ہدایت پر تجاو زات کے خلاف گرینڈ آپریشن بلاامتیاز جاری ہے ،جو تمام بازاروں اور علاقوں میں تجاوزات کے خاتمہ تک تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا، جبکہ مستقل بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کیلئے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ 

 

