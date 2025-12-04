آفات سے نمٹنے کیلئے ڈائریکٹوریٹ بنانے پر تجاویز طلب
ویئر ہاؤس بھی منصوبے کا حصہ ،جدید سائنسی مواصلاتی طریقہ کار میسرہوگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی طرف سے ناگہانی صورتحال اور آفات سے بروقت نمٹنے کیلئے ڈویژنل سطح پر ڈائریکٹوریٹ بنانے کیلئے تجاویز طلب کی گئی ہیں، جدید ویئر ہاؤس کا قیام بھی منصوبے کا حصہ ہے ، جہاں کسی بھی قدرتی آفت کی پیشگی منصوبہ بندی کرنے کیلئے سائنسی مواصلاتی طریقہ کار اور مشینری وغیرہ میسر ہو گی،اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن’ فنانس’ کوآرڈی نیشن اینڈ ریسپانس ’ آپریشن اینڈ ایمپلی منٹیشن ’ ڈیزاسٹر رسک’ ریڈ کشن اینڈ پلاننگ اور ایم آئی ایس کے شعبے قائم ہونگے۔ ،اس کیساتھ ساتھ سرگودھا، خوشاب،میانوالی اور بھکر کی ضلعی ڈیزاسٹر کمیٹیوں کے بنیادی سٹرکچر میں تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔