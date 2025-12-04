صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ختم کرنے ،نیاادارہ بنا نے کا فیصلہ

  • سرگودھا
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ختم کرنے ،نیاادارہ بنا نے کا فیصلہ

10سے 12روز تک کمپنی ختم ،ضلعی سطح پر نئی ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی قائم کی جائے گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو آئندہ 10 سے 12 روز میں مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ پنجاب ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا دائرہ کار ضلع کی سطح پر بڑھانے کا فیصلہ کا گیا ہے جس کے تحت ضلعی ایجنسی کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ آئندہ زمینی سطح پر تمام صفائی امور اب ضلعی انتظامیہ کے تحت انجام پائیں گے ۔اس امر کا اظہار کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ستھرا پنجاب سرگرمیوں کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی ۔اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع خوشاب کی تمام تحصیلوں میں ایچ آر اور ریسورسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ نااہل، غیر فعال یا خراب کارکردگی والے عملے کو فوری طور پر فارغ کیا جائے تاکہ ایک فعال، مؤثر اور قابل ٹیم ڈپٹی کمشنرز کے حوالے کی جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی سطح پر نئی ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کے قیام کے بعد ڈی سیز کا کردار مزید مضبوط ہوگا اور صفائی کے انتظام میں بہتری آئے گی۔اجلاس میں ستھرا پنجاب مہم کی اب تک کی کارکردگی کو مجموعی طور پر اوسط قرار دیا گیا۔ کمشنر کو شہری و دیہی علاقوں کی صفائی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کمشنر سرگودہا نے ہدایت کی کہ صفائی امور میں شفافیت، مسلسل مانیٹرنگ اور بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن