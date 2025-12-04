صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نیوی وار کالج میں بحری سلامتی ورکشاپ شروع

پاکستان نیوی وار کالج میں بحری سلامتی ورکشاپ شروع

رکن اسمبلی ثاقب خورشید کی شرکت، سمندری معیشت و ساحلی ترقی پر سیشنز

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں آٹھویں بحری سلامتی ورکشاپ کا آغاز ہوگیا جس میں پنجاب اسمبلی کے نامزد رکن میاں ثاقب خورشید نے شرکت کی۔ افتتاح ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی نے کیا۔میاں ثاقب خورشید نے مختلف تکنیکی بریفنگز میں حصہ لیا اور بحری سلامتی، سمندری معیشت اور ساحلی ترقی سے متعلق امور میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ریئر ایڈمرل سہیل ازمی نے کہا کہ بدلتے عالمی حالات میں پاکستان کی بحری اہمیت بڑھ رہی ہے اور ایسی ورکشاپیں قومی سطح پر مؤثر حکمت عملی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ورکشاپ 2 تا 12 دسمبر جاری رہے گی اور شرکاء کراچی، ساحلی علاقوں اور کریکس کی مختلف تنصیبات کا مطالعہ کریں گے ۔

 

