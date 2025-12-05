صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع حافظ آباد پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار

  • سرگودھا
ضلع حافظ آباد پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ چھدرو پولیس نے ای پولیس ایپ کے ذریعے ضلع حافظ آباد پولیس کو مطلوب مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ گرفتار ملزم تھانہ جلال پور بھٹیاں حافظ آباد کے مقدمہ میں مطلوب تھا.مزید قانونی کاروائی عمل میں لا کر ملزم کو ضلع حافظ آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹو بہ :پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری سروے کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

جڑانوالہ تحصیلدار کی کارروائی،قبضہ ختم ، زمین مالکان کے حوالے

غیر آباد پلاٹس کی فوری صفائی کیلئے 15 روز کی مہلت

اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ