صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل کو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا،جہانزیب اعوان

  • سرگودھا
نوجوان نسل کو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا،جہانزیب اعوان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے کہا ہے کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے اور نوجوان نسل کو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا۔

 کامیابی کا راستہ محنت، نظم و ضبط اور مثبت سوچ سے ہو کر گزرتا ہے نسل نو کی تربیت اور کردرا سازی میں اساتذہ اور والدین کا کردرا کلیدی ہے ، انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی پی ایس انٹر کالج جوپر آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران کیا ، تقریب میں سکول کے بچوں نے ملی نغمے ، ٹیبلو، ڈرامے اور مختلف شاندار پرفارمنس پیش کیں جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ