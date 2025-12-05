صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی ن لیگ کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تمام قائدین جیلوں میں ہوتے فردوس ارباب ملک

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی ن لیگ کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تمام قائدین جیلوں میں ہوتے فردوس ارباب ملک

بھلوال(نمائندہ دنیا) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس ارباب ملک نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کہ بھائی اور بیٹی برسر اقتدار ہیں اور یہ خود بھی کیسے آئے ہیں اس حوالے سے انہیں بیان دینے سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔

 اگر یہ اس قدر فکر مند ہیں تو اپنی حکومت سے کہیں کہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے ان کے خلاف کیس کرے اب ہر کام دوسروں نے تو نہیں کرنا یہ خود کیوں نہیں کرتے انہیں صرف اقتدار چاہیے یا پھر مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ چاہیے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہ دیتی تو یہ سب کے سب جیلوں میں ہوتے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کے کاندھے پر چڑھ کر اقتدار حاصل نہیں کیا اس کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور عملے کا تحفظ ترجیح، عظمت علی

جدید زرعی مشینری کیلئے تین کروڑ تک بلا سود قرض منظور

ویمن یونیورسٹی میں پائیدار ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس

میپکو کے 7 ملازمین کی ترقی ،خالی آسامیوں پر تعینات کرنیکا حکم

فصلوں میں نقصان دہ کیڑوں کے تدارک پر مشاورتی سیشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ