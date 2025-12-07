صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کے واقعات، لاکھوں روپے اور قیمتی اشیاء ہتھیا لیں

  • سرگودھا
چوری کے واقعات، لاکھوں روپے اور قیمتی اشیاء ہتھیا لیں

پولیس نے تمام مقدمات درج کر لیے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں چوری و نقب زنی کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ گورنمنٹ سکول 58 شمالی سے نامعلوم چوروں نے پنکھے ، ٹوٹیاں اور دیگر قیمتی اشیاء چرا لی ہیں۔اسی طرح بلاک نمبر 15 کے طارق محمود کی فیکٹری سے لاکھوں روپے مالیت کی مشینری، نواہی مختار کالونی کے وقار جاوید کے گھر سے 13 لاکھ روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء، اور سٹیڈیم روڈ پر واقع ہاسٹل میں مقیم عبدالرحمان کا قیمتی لیپ ٹاپ و دیگر اشیاء چوری ہو گئی ہیں۔مزید برآں، بچہ کلاں سے محمد عدیل، فیکٹری ایریا سے نوید شہزاد، 54 شمالی سے خرم شہزاد کی موٹر سائیکلیں، اور معظم آباد کے محمد ممتاز اور معظم الحق کے ڈیروں سے لاکھوں روپے مالیت کے پالتو مویشی چوری کر لیے گئے ۔پولیس نے تمام مقدمات درج کر لیے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنر نے خواجہ فاروق کو خدمات پر ایوارڈ دیا

شیلٹر ہوم میں خواتین کے حقوق،تشدد سے بچاؤپرتقریب

آرپی اوکی پولیس لائنز میں یاد گار شہدا پر حاضری

مثبت سرگرمیوں کافروغ ترجیحات میں شامل :ڈی سی

مقدمہ کی پیروی کرنے پردھمکیاں،مقدمہ درج

معمولی تلخ کلامی پر نوجوان پر تشدد ،6افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل