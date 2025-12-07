صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھوکہ دہی کے مختلف کیسز، لاکھوں روپے اور زیورات ہتھیا لیے گئے

  • سرگودھا
دھوکہ دہی کے مختلف کیسز، لاکھوں روپے اور زیورات ہتھیا لیے گئے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی کی مختلف وارداتوں میں کئی شہریوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کلیار ٹاؤن کے ۔۔۔

عثمان سے اسد اور نبیل نے 85 لاکھ روپے کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیائے ۔اسی طرح سیٹلائٹ ٹاؤن کے متین سے فرخ جاوید نے ساڑھے تین لاکھ روپے ، جبکہ 7 شمالی کے عبدالوہاب سے محمد رضوان نے پانچ لاکھ روپے ہتھیا لیے ۔مزید برآں، بلاک نمبر 31کے لیاقت سے ادریس اور اس کے ساتھیوں نے 30تولے زیورات امانت کے طور پر حاصل کر کے خرد برد کر لیے ۔ پولیس نے تمام مقدمات درج کر لیے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا دورہ پیر محل، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا معائنہ

کیمیکل ڈور تیار اور فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا سہولت بازار کا دورہ ،ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا کمالیہ کے مختلف قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ

ڈی پی اوچنیوٹ کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری

ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات کا سلسلہ جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل