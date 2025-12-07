صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش

  • سرگودھا
نوجوان کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش

خرم کا قبل آ پریشن ہوا ، شدید تکلیف میں تھا ، ہسپتال کی چھت سے چھلانگ لگائی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈی ایچ کیو ہسپتال میں نوجوان نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ پل 111 کا رہائشی خرم اپنے والد کے ہمراہ علاج کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ والد محمد اصغر کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد خرم کو کمرے میں چھوڑ کر دوا لینے باہر گیا، اسی دوران خرم نے ہسپتال کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔حادثے کے نتیجے میں نوجوان کو شدید زخمی حالت میں آئی سی یو منتقل کر دیا گیا۔ ورثا کے مطابق تین ماہ قبل اس کی آنتوں کا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد سے وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا اور اس سے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکا ہے ۔ ہسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل