صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کے 2مقدمات میں ملوث ملزم گرفتار،2موٹر سائیکل برآمد

  • سرگودھا
چوری کے 2مقدمات میں ملوث ملزم گرفتار،2موٹر سائیکل برآمد

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ صدر پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے 2 موٹرسائیکل برآمد کر لئے ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر صدر ایریا میں ڈکیتی کی وارداتوں پر ایکشن لیتے ہوئے تھانہ صدر نے موٹر سائیکل چور عبد الستار کو موٹر سائیکل چوری کے 2 مقدمات میں ٹریس کرکے گرفتار کرلیا۔دوران تفتیش گرفتار ملزم سے 2 موٹر سائیکل برآمد کیے ۔

تھانہ صدر پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے 2 موٹرسائیکل برآمد کر لئے ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر صدر ایریا میں ڈکیتی کی وارداتوں پر ایکشن لیتے ہوئے تھانہ صدر نے موٹر سائیکل چور عبد الستار کو موٹر سائیکل چوری کے 2 مقدمات میں ٹریس کرکے گرفتار کرلیا۔دوران تفتیش گرفتار ملزم سے 2 موٹر سائیکل برآمد کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر