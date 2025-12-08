صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹا ،بڑا گوشت مہنگا ،پیر ا فورس بھی قیمت کنٹرول نہ کر سکی

  • سرگودھا
چھوٹا ،بڑا گوشت مہنگا ،پیر ا فورس بھی قیمت کنٹرول نہ کر سکی

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )تحصیل انتظامیہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ،پیرا فورس شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر گوشت فراہم نہیں کر سکی۔

تفصیلات کے مطابق حکومت نے گوشت فروشوں کو بڑا گوشت 800روپے کلو جبکہ چھوٹا (بکرے )کے گوشت کی قیمت فروخت1800روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے جبکہ قصاب بڑا گوشت1000سے 1200روپے کلو چھوٹا گوشت2400روپے کلو فروخت کر رہے ہیں ،ذرائع کے مطابق کنٹرول ریٹ پر بڑا گوشت فروخت کرنے پر فی جانور3000سے پانچ ہزار کی بچت ہوتی ہے بلیک ریٹ میں فی جانور20000سے 30000روپے بچ جاتے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول،مجسٹریٹس و دیگر5000روپے جرمانہ کرتے ہیں جرمانے کی ادائیگی کے بعد بھی کافی بچت ہو جاتی ہے اس لئے کنٹرول ریٹس پر گوشت فروخت نہیں ہو رہا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر