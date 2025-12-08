صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی تقریب میں ڈانس اونچی آواز میں گانے ،پولیس کا چھاپہ

  • سرگودھا
شادی تقریب میں ڈانس اونچی آواز میں گانے ،پولیس کا چھاپہ

میانوالی (نامہ نگار )حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے کندیاں پولیس نے علاقہ ٹبی میں عامر حیات کی شادی میں ڈانس پارٹی اور اونچی آواز میں ڈیک ساؤنڈ سسٹم لگانے ہلہ گلہ کرنے پر ریڈ کیا پولیس وین دیکھ کر ڈانسر اپنی گاڑی میں اور دیگر باراتی و شائقین لوگ بھاگنے لگے تاہم ساؤنڈ سسٹم ماسٹر 5 افراد کیمرے ، ساؤنڈ ، ڈیک ، گاڑی اور دیگر سامان سمیت پکڑے گئے جن پر ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج اور سامان ضبط کر لیا گیا۔

حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے کندیاں پولیس نے علاقہ ٹبی میں عامر حیات کی شادی میں ڈانس پارٹی اور اونچی آواز میں ڈیک ساؤنڈ سسٹم لگانے ہلہ گلہ کرنے پر ریڈ کیا پولیس وین دیکھ کر ڈانسر اپنی گاڑی میں اور دیگر باراتی و شائقین لوگ بھاگنے لگے تاہم ساؤنڈ سسٹم ماسٹر 5 افراد کیمرے ، ساؤنڈ ، ڈیک ، گاڑی اور دیگر سامان سمیت پکڑے گئے جن پر ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج اور سامان ضبط کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر