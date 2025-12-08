مسلح افواج پاکستان کا فخر ،پوری قوم کو فورسز پر ناز ہے ،حافظ وقاص قاسمی ودیگر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کے ضلعی چیئرمین حافظ وقاص قاسمی،ضلعی صدر ملک ضیاء الحق،ضلعی جنرل سیکرٹری شفقت اقبال ﷲ، ضلعی سیکرٹری شیخ نعیم طاہر،ممبر مجلس عاملہ شہزاد انصاری اور دیگر نے کہا کہ۔۔۔ ۔
ریاست پاکستان کو ہر قسم کی دہشتگردی سے پاک کرنے کیلئے اس کے ہر نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے میں افواج پاکستان بھرپور کاروائی میں مصروف ہیں جنہوں نے قلات کے علاقہ میں 12بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ جس پر ہم اپنی سکیورٹی فورسز کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لئے دعا گو ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج پاکستان کا فخر ہیں جن کی پیشہ وارانہ مہارت پر پوری قوم کو ناز ہے۔