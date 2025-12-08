صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے پر شدید تشدد،ہسپتال منتقل

  • سرگودھا
تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے پر شدید تشدد،ہسپتال منتقل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز اور شہریوں نے مار مار کر ادھ موا کر دیاگلبرگ سٹی کے رہائشی صائم کو سوسائٹی کے گارڈ زنے کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ مل کرپلاسٹک کے پائپ ،مکوں گھونسوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ، نوجوان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاون پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔

