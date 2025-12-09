صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم میانوالی واپس پہنچ گئی ،شاندار کارکردگی پر نوید اقبال نے شاباش دی

  • سرگودھا
کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم میانوالی واپس پہنچ گئی ،شاندار کارکردگی پر نوید اقبال نے شاباش دی

میانوالی (نامہ نگار )ضلع میانوالی کی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ،نیشنل ریسکیو چیلنج میں بہترین کارکردگی دیکھانے اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد واپس میانوالی پہنچ گئی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجنئیر نوید اقبال نے بہترین فارمنس دکھانے پر شاباش دی۔

تفصیل کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس اکیڈمی میں منعقدہ نیشنل ریسکیو چیلنج میں ضلع میانوالی کی نمائندگی کرتے ہوئے کمیونٹی ایمرجینسی رسپانس ٹیم یارو خیل نے شرکت کی۔ اس دوران سرٹ ٹیم میانوالی نے زندگی بچانے کی مختلف مہارتوں پر مبنی میڈیکل ڈیمو MCI واٹر ریسکیو شیلو واٹر فائیر فائیٹنگ اور ڈزاسٹر ایمرجنسی ڈیمو میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکریٹری ضیائاللہ شاہ اور سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز نے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی اسمبلی لائبریری میں ’’ کشمیر کارنر‘‘قائم ،سپیکر نے افتتاح کیا

5طلبا جینیسز پروگرام میں شرکت کیلئے جا پان جا ئینگے

پاکستان سوڈانی طبی عملے کی تربیت کیلئے تیار ہے ،وزیرصحت

سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

ڈپٹی کمشنرز پر اجیکٹس کی پریذنٹیشن تیار رکھیں،کمشنر راولپنڈی

حادثات میں کمی کیلئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نا گزیر،سی پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس