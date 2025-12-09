صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی سئینر نا ئب صد ر پاکستا ن تحریک انصاف وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حافظ عبدا لر حمن سا ہی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مو ٹر وہیکلز آ ر ڈیننس میں ترامیم سے عا م شہر یو ں کی مشکلات میں اضافہ ہو گا حکو مت پہلے لوگوں کو ٹریفک قوانین پر عمل درآ مد کے حوا لہ سے آ گا ہی د ے چا لا ن مہم کسی صو رت بھی مناسب نہیں کیونکہ پہلے ہی لو گ موجودہ حکو مت کی مہنگا ئی پا لیسیوں سے تنگ ہیں ۔

