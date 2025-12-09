صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کی کی سٹرکوں کی دھلائی صفائی ستھرائی اور تزین وآرائش

  • سرگودھا
میانوالی کی کی سٹرکوں کی دھلائی صفائی ستھرائی اور تزین وآرائش

میانوالی (نامہ نگار ) سی اوایم سی و ضلع کونسل ملک خرم افتخار کی نگرانی میں شہر کی سٹرکوں کی دھلائی صفائی ستھرائی اور تزین وآرائش کا سلسلہ جاری۔

تفصیلات کے مطابق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میو نسپل کمیٹی کے عملہ نے بلو خیل روڈ، جہاز چوک، سول لائنز ایریا کی سٹرکوں کی دھلائی اور صفائی کی جبکہ میو نسپل کمیٹی کے عملہ کی جانب سے سنٹر میڈیم کی تزین وآرائش کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے ایم سی کے عملہ کوہدایت کی کہ کشمیر پارک اور سٹی پارک کی گرین بیلٹس اور پودوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنا یا جا ئے۔ اور روزانہ کی بنیادوں پر پودوں کو پا نی لگایا جا ئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی اسمبلی لائبریری میں ’’ کشمیر کارنر‘‘قائم ،سپیکر نے افتتاح کیا

5طلبا جینیسز پروگرام میں شرکت کیلئے جا پان جا ئینگے

پاکستان سوڈانی طبی عملے کی تربیت کیلئے تیار ہے ،وزیرصحت

سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

ڈپٹی کمشنرز پر اجیکٹس کی پریذنٹیشن تیار رکھیں،کمشنر راولپنڈی

حادثات میں کمی کیلئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نا گزیر،سی پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس