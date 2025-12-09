کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن بھلوال کی تقریب حلف برداری سرگودھا 09 دسمبر ، 2025

بھلوال(نمائندہ دنیا ) کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن بھلوال کی تقریب حلف برداری مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی ،مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی و صوبائی پارلیمانی سیکرٹری توانائی چوہدری منصوراعظم سندھو نے چئیرمین مرزامحسن علی،ڈپٹی چئیرمین خواجہ عبدالروف،سرپرست اعلی رائو عبدالرب غازی،صدرشیخ محمدعمران،سینئر نائب صدرنوازش علی خان،نائب صدرمہر عامر علی،جنرل سیکرٹری رانا عاصم حماد ودیگر سے حلف لیا ۔

